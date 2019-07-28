Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Kaza, İskilip ilçesinin girişinde meydana geldi. Çorum istikametinden İskilip istikametine seyir halinde olan İsmet Kabalak yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında şarampol içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar otomobilde bulunan yaralı sürücü ve yanındaki Yasin A.’yı dışarı çıkardı. Dumanlar yükselen otomobil alev almaya başlayınca vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol arlına alınan yangın söndürüldü. Yaralılar İskilip Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum’a sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)





