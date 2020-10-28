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  4. Çorum'da freni boşalan kamyon 3 otomobile çarptı: Çok sayıda yaralı var

Çorum'da freni boşalan kamyon 3 otomobile çarptı: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 19:41 | Son Güncelleme

Çorum’da freni boşalan kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 otomobile çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Çorum'da freni boşalan kamyon 3 otomobile çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çorum Çevre Yolu’nda meydana geldi. Samsun-Ankara karayolundan Çevre Yolu’na giren Bilal Dönek’in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 3 otomobile çarptı.

400 METRE SONRA DURABİLDİ

Otomobilleri sürükleyen kamyon, 400 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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