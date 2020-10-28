Çorum'da freni boşalan kamyon 3 otomobile çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çorum Çevre Yolu’nda meydana geldi. Samsun-Ankara karayolundan Çevre Yolu’na giren Bilal Dönek’in kullandığı kamyon, freni boşalınca karşısına çıkan 3 otomobile çarptı.
Otomobilleri sürükleyen kamyon, 400 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)