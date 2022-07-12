HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çorum'da hareketli dakikalar! Polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da hareketli dakikalar! Polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

12.07.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan çatışmanın yaşandığı alan güvenlik şeridine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'da hareketli dakikalar! Polis otosuna ateş eden kişi vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da otomatik tüfekle polis otosuna ateş eden bir kişi, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde bir kişinin rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

1

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, olay yerine gelen polis otosuna pompalı tüfekle ateş etti.

Polis ekipleri de bunun üzerine zanlıya ateşle karşılık verdi.

2

HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı çatışmada yaralanan zanlı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatışmanın yaşandığı alan güvenlik şeridine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taciz iddiasıyla üvey babasını tutuklattı! Gerçek bambaşka çıktı... Pes dedirten iftiraTaciz iddiasıyla üvey babasını tutuklattı! Gerçek bambaşka çıktı... Pes dedirten iftira
Bakan Koca'yı kızdıran talep! "Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?"Bakan Koca'yı kızdıran talep! "Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?"
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuşÜnlü iş insanı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetti! Yeni detaylar ortaya çıktı: 150 metre yüzerek kurtulmuş
Anahtar Kelimeler:
polis Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Kahreden fotoğraf! Başından ayrılamadılar: Feryatlar, gözyaşları...

Kahreden fotoğraf! Başından ayrılamadılar: Feryatlar, gözyaşları...

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı

Dünya bu görüntülerle çalkalanıyor! Biden'ın oğlunun telefonundan çıktı

Gomis beğendi, PSG'yi takipten çıktı! Bomba transfer

Gomis beğendi, PSG'yi takipten çıktı! Bomba transfer

Bakan Koca'yı kızdıran talep! "Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?"

Bakan Koca'yı kızdıran talep! "Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?"

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.