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  4. Çorum'da hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

Çorum'da hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

28.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 3’ü sağlık görevlisi 7 kişinin yaralandığı kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi’nden hastane istikametine seyir halinde olan ve içerisinde hasta bulunan İbrahim Ethem Baş (23) yönetimindeki ambulans ile Fevzi Çakmak Caddesi’nden Akşemseddin Caddesi istikametine seyir halinde olan Emirhan Koç (23) yönetimindeki otomobil Tuzcular Kavşağı’nda çarpıştı.

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GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

3’ü sağlık görevlisi toplam 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde ambulansın kavşakta otomobil ile çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görülüyor. Kazanın ardından kavşakta büyük panik yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum

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