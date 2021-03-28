Çorum'da hasta taşıyan ambulans ve otomobilin karıştığı kaza kamerada

Kaza, İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnönü Caddesi’nden hastane istikametine seyir halinde olan ve içerisinde hasta bulunan İbrahim Ethem Baş (23) yönetimindeki ambulans ile Fevzi Çakmak Caddesi’nden Akşemseddin Caddesi istikametine seyir halinde olan Emirhan Koç (23) yönetimindeki otomobil Tuzcular Kavşağı’nda çarpıştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

3’ü sağlık görevlisi toplam 7 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde ambulansın kavşakta otomobil ile çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu görülüyor. Kazanın ardından kavşakta büyük panik yaşanıyor.



