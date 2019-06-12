Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Narlı köyünde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağışın ardından oluşan hortum, bölgede paniğe yol açtı. Hortumda köydeki birçok ev ile ahırın çatısı uçtu, elektrik ve telefon direkleriyle ağaçlar devrildi, bazı tarım arazileri zarar gördü. Evlerinde hasar oluşan vatandaşlar, geceyi komşularında geçirdi. Yaklaşık 20 dakika süren hortum köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR



Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Mağdur vatandaşlarla tek tek görüşen ekipler, evlerdeki hasarın yanı sıra kullanılamaz hale gelen eşyaların da tespitini yapıyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri de devrilen direkler nedeniyle elektrik verilemeyen köyde onarım çalışmalarını sürdürüyor.

"AĞACA TUTUNDUM, KENDİMİ ÖYLE KURTARABİLDİM"



Köy muhtarı Birol Temel, gazetecilere yaptığı açıklamada, köydeki 25 ev ve ahırda hasar olduğunu belirterek, "Dün akşam saatlerinde oluşan hortum evlerimizi yıktı geçti. Köyümüzde hasar büyük. Bir hayvan telef oldu. Çok şükür başka can kaybımız yok. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Tarım arazilerinde de zayiat çok." ifadelerini kullandı.