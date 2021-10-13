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  4. Çorum'da iki kardeş sokak ortasında çatıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da iki kardeş sokak ortasında çatıştı! 1 ölü, 1 yaralı

13.10.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da Gökhan (29) ve Zekeriya Çetinkaya (42) kardeşler sokak ortasında çatıştı. Ağır yaralanan iki kardeşten Gökhan hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan ile Zekeriya Çetinkaya kardeşler arasında tartışma çıktı. 2 kardeş, tabanca ve tüfek ile birbirlerine ateş etti. Çevredekiler sağa sola kaçışırken, 2 kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Çetinkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor. Çetinkaya'nın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çorum silahlı saldırı
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