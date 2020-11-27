HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Çorum'da ilginç düğün: Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı

Çorum'da ilginç düğün: Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı

27.11.2020 11:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çorum'da ilginç düğün: Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı

Çorum’da Gamze Şen (22) ile dünyaevine giren Yunus Emre Şimşek (26) gelin arabasına ‘Dezenfektan döktüm yollarına, yasaklar gelmeden gidelim Çorum’a yazdırdı.

Bursa’da yaşayan Gamze Şen ile Çorumlu Yunus Emre Şimşek evlenmeye karar verdi. Bursa’ya gelini almaya giden damat, gelin arabasının arkasına ‘Dezenfektan döktüm yollarına yasaklar gelmeden gidelim Çorum’a yazdırdı. Çiftin gelin arabasına yazdığı gülümseten yazı, ilgi çekti.

Yunus Emre Şimşek, gelin arabasının arkasına yazmak için ilginç bir yazı düşündüğünü belirterek, “Pandemi dönemini de göz önünde bulundurarak böyle bir yazı yazdırdım. Bu yazıyı yazdırırken de pandemiye dikkat çekmek istedim. 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı da böylece rafa kalkmış oldu” dedi.

Bursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutulduBursa'da 2 ayrı gelin alma eğlencesinde koronavirüs unutuldu

Gamze Şimşek ise “Pandemidir, yasaklardır, virüstür aldı başını gidiyor. Böyle bir yazı bana da sürpriz oldu doğrusu. Bursa’dan Çorum’a gelin geldim. Evliyiz mutluyuz sözü yerine pandemiye dikkat çekmek için böyle bir yazı yazılması beni de çok mutlu etti” diye konuştu.

5ac09ae5112c365cd16e9fcdce614107

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Aslanlar yavru kediden ucuza satılıyor!Aslanlar yavru kediden ucuza satılıyor!
70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı 70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı

En Çok Okunan Haberler

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Ünlü renk terapistinden öneriler: Hangi odayı hangi renge boyamalısınız?

Hangi odayı hangi renge boyamalısınız?

Çin'de musluk suları alev aldı!

Çin'de musluk suları alev aldı!

Japonya'da aslanlar yavru kediden ucuza satılıyor!

Aslanlar yavru kediden ucuza satılıyor!

Koronavirüs denetimlerinde polisin sigara konusunda uyardığı gençten ilginç cevap

Sigara uyarısına bu cevabı verdi

Suyun 4 bin metre altında 'çift cinsiyetli' yeni bir tür bulundu

Suyun 4 bin metre altında 'çift cinsiyetli' yeni bir tür bulundu

Devlet televizyonunda verilen 'seksi taktikler' sosyal medyayı yıktı

Televizyonda verilen 'seksi taktikler' sosyal medyayı yıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.