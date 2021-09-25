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  4. Çorum'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Çorum'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

25.09.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarında bulunan tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Çorum'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğazkale’den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Vahap Savaş yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçarak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Savaş, Melike Kılınç yaralanırken, Zekine Kılınç ve Maviş Savaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Sungurlu-Boğazkale karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum
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