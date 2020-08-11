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  4. Çorum'da korkunç olay! 4'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Çorum'da korkunç olay! 4'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 20:11 | Son Güncelleme

Çorum’un Bayat ilçesinde çıkan yangında 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Vali Mustafa Çiftçi, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Çorum'da korkunç olay! 4'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Çorum'un Bayat ilçesinde Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, kayıp olarak aranan Ela Çetin ve Elif İçuz'un da cansız bedenine ulaşıldı.

İki çocuğun hayatını kaybetmesiyle yangında 3 olan ölü sayısı 5'e çıktı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangındaki 2 çocuğunun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

ÇORUM VALİSİ OLAY YERİNE GELDİ

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olayın duyulmasının ardından Bayat ilçesine geçti. Yatıkçı Mahallesine geçen Vali Çiftçi, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı. (İHA-DHA)


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