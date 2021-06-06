Çorum'da korkunç olay! 6'ıncı kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çoraklık 69. Sokak’ta bulunan bir inşaatın 6.katında çalışan İbrahim A. (53), aşağıdan harç kovasını çekmek isterken dengesini kaybederek düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İbrahim A.’nın düştüğünü gören diğer işçiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi 112 ekipleri olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan işçi, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Talihsiz işçinin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inşaat yetkilileri ve diğer işçilerden ifade alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)



