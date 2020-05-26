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Çorum'da korkunç olay! Foseptikte bebek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 17:24 | Son Güncelleme

Çorum'da foseptikte 5 aylık olduğu belirtilen erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Çorum'da korkunç olay! Foseptikte bebek cesedi bulundu

Çorum Belediyesine ait Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte, su yüzeyinde bebek olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı inceleme sonrası bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIRIKLAR TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin incelemelerinde, bebeğin 5 aylık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu belirlendi. Bebekten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bebeğin kent merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyona atılıp, tesise kadar gelmiş olabileceği düşünülüyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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