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Çorum'da korkunç olay! İlk eşini arayıp itiraf etti: Başlarından vurulmuş halde bulundular

21.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da korkunç bir olay yaşandı. Bir kadın ile bir süre önce boşandığı eşi, aynı evde silahla başlarından vurulmuş olarak bulundu. Olay kadının ilk eşini arayıp cinnet getirdiğini ve Battal A'yı öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söylemesi üzerine ortaya çıktı.

Çorum'da korkunç olay! İlk eşini arayıp itiraf etti: Başlarından vurulmuş halde bulundular

Korkunç olay, Çorum Kale Mahallesi Aydınlıkevler 4. Sokak'ta meydana geldi. 36 yaşındaki kadın, bir süre önce boşandığı 35 yaşındaki Battal A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren kadın, Battal A.'yı öldürdü. İlk eşini arayan İlknur A. cinnet getirip Battal A.'yı öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine eve gelen ekipler İlknur ve Battal'ın cansız bedenleriyle karşılaştı.

İLK EŞİNİ ARAYIP İTİRAF ETTİ

İddiaya göre, İlknur A. (36) ile kısa süre önce boşandığı ikinci eşi Battal A. (35), boşanmadan önce birlikte yaşadıkları Kale Mahallesi Aydınlıkevler 4. Sokak'taki evde tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki ruhsatsız tabanca ile Battal A'ya ateş eden İlknur A, ardından ilk eşi F.B'yi telefonla arayarak cinnet getirdiğini ve Battal A'yı öldürdüğünü, kendisinin de intihar edeceğini söyledi.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

F.B'nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine eve itfaiye yardımıyla balkondan giren ekipler, İlknur A. ve Battal A'yı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Çorum
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