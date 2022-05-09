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Çorum'da korkunç olay! Köpeklerden kaçan Metehan'ın dalağı parçalandı

09.05.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da sokak köpeklerinden kaçarken dengesini kaybeden 14 yaşındaki Metahan, refüje takılıp sert bir şekilde zemine düştü. Düşmeye bağlı dalağı parçalanan Üresin'in ameliyat edildiği ve hayati tehlikeyi atladığı bildirildi. Korkunç olay sonrası konuşan baba, ''Doktorunun anlattığına göre, yere çok sert düştüğü için dalağı parçalanmış. Çocuğum, büyük bir sıkıntı yaşıyor. Önlem alınmasını istiyoruz'' şeklinde konuştu.

Çorum'da korkunç olay! Köpeklerden kaçan Metehan'ın dalağı parçalandı

Olay, 5 Mayıs'ta Buharaevler Mahallesi, 5'inci Cadde'de meydana geldi. Başıboş köpeklerden kaçmaya çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Metehan Üresin, dengesini kaybedince refüje takılıp sert şekilde zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üresin'in düşmeye bağlı dalağının parçalandığı belirlendi. Operasyon geçiren Üresin'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Metehan Üresin'in hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

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'ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ'

Başıboş köpekler için önlem alınmasını isteyen baba Arslan Üresin, "Köpeklerden korkup, kaçmak istemiş. Bu sırada sert şekilde düşmüş. Doktorunun anlattığına göre, yere çok sert düştüğü için dalağı parçalanmış. Çocuğum, büyük bir sıkıntı yaşıyor. Oğlumun şu an için hayati tehlikesi bulunmuyor. Bunların olmasını elbette istemezdik, başka canlar yanmasın. Elbette köpeklerinin de yaşam hakları var, bunu biliyoruz; önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

(DHA)


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