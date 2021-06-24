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  4. Çorum'da korkutan anlar! Şiddetli fırtına, saat kulesini yerle bir etti

Çorum'da korkutan anlar! Şiddetli fırtına, saat kulesini yerle bir etti

24.06.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da etkili olan fırtına nedeniyle fiber glass malzemeden yapılan minyatür saat kulesi devrildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazi Caddesi’nde Osmanlı Padişahı 2’nci Abdülhamit'in Muhafız Birliği Komutanı, Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan 27,5 metre uzunluğundaki saat kulesinin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki minyatürü, etkili olan fırtına nedeniyle devrildi. Fiber glass malzemeden yapılan yaklaşık 3,5 metre boyundaki saat kulesi, ikiye bölündü.

O anlar cep telefonuna saniye saniye yansırken, ekipler, minyatür kuleyi bölgeden kaldırdı.


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