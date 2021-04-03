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  4. Çorum'da korkutan yangın! Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Çorum'da korkutan yangın! Yaşlı çifti ölüm ayırdı

03.04.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Çorum'da korkutan yangın! Yaşlı çifti ölüm ayırdı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğan köyünde Sadık G.’ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ümmühan G. hayatını kaybederken, eşi Sadık G. yaralandı.

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Yaralı Sadık G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI İNCEMEDE BULUNDU

Olayın ardından Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de köye giderek incelemede bulundu. (İHA)

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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yangın Çorum

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