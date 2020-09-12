Çorum'da koronavirüs alarmı! Can kayıpları hızla artıyor: 2 günde 21 kişi...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve alınan tedbirlere rağmen Çorum'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Kentte alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle koronavirüsün yayılma hızında artış yaşanıyor. Normalleşme süreci ve Kurban Bayramı'ndan sonra tırmanışa geçen vaka sayılarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı da buna parelel olarak hızla artıyor.

Geçen hafta kentte 4 bin 369 kişinin evde izolasyonu sürerken 227 hastanın yatarak tedavi gördüğü, 22 hastanın yoğun bakımda tedavisi sürdüğü ve 7 hastanın da entübe olduğunu açıklayan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını ise 52 olarak açıklamasından sonra Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastaların bir kısmı daha hayatını kaybetti. 11 Eylül 2020 Cuma günü 15 hastanın hayatını kaybettiği kentte 12 Eylül Cumartesi günü de 6 kişinin can vermesiyle son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği kaydedildi.