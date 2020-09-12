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Çorum'da koronavirüs alarmı! Can kayıpları hızla artıyor: 2 günde 21 kişi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 20:47 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Çorum’da hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Dün kentte koronavirüsten 15 kişi hayatını kaybederken, bugün de 6 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Çorum'da koronavirüs alarmı! Can kayıpları hızla artıyor: 2 günde 21 kişi...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve alınan tedbirlere rağmen Çorum'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Kentte alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle koronavirüsün yayılma hızında artış yaşanıyor. Normalleşme süreci ve Kurban Bayramı'ndan sonra tırmanışa geçen vaka sayılarının ardından hayatını kaybedenlerin sayısı da buna parelel olarak hızla artıyor.

Geçen hafta kentte 4 bin 369 kişinin evde izolasyonu sürerken 227 hastanın yatarak tedavi gördüğü, 22 hastanın yoğun bakımda tedavisi sürdüğü ve 7 hastanın da entübe olduğunu açıklayan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını ise 52 olarak açıklamasından sonra Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavileri devam eden hastaların bir kısmı daha hayatını kaybetti. 11 Eylül 2020 Cuma günü 15 hastanın hayatını kaybettiği kentte 12 Eylül Cumartesi günü de 6 kişinin can vermesiyle son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiği kaydedildi.

MİLLETVEKİLİ CEYLAN ARTIŞA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında kentteki koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çeken AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, "İlk kez bununla ilgili açıklama yapıyorum. Çorum şuanda hiç iyi durumda değil. Çorum iyiye gitmiyor. Çorum Türkiye'de en çok vakası olan ilk 3 il arasına girmek için adeta koşuyor. Bu üzücü durum. Pandemi sürecinde kurallara uymadan devam edersek maalesef Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göğüs Hastalıkları Hastanesi de biz yetmeyecek. Süreç bu şekilde devam ettiği taktirde il merkezindeki pozitif vakalar tedavi amaçlı ilçelere gönderilecek” şeklinde konuşmuştu.

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