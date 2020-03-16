HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum'da koronavirüs şüphesi! Gözlem altında

Çorum'da koronavirüs şüphesi! Gözlem altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 14:11 | Son Güncelleme

Çorum'a yurt dışından gelen, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle aile sağlığı merkezine başvuran kişi, koronavirüs şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı. Aile sağlığı merkezi, dezenfekte edilirken, çalışanlar da maske takarak, önlem aldı.

Çorum'da koronavirüs şüphesi! Gözlem altında

Çorum'a yurt dışından gelen ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Yavruturna Aile Sağlık Merkezi'ne başvurdu. Hasta, koronavirüs şüphesi üzerine, geniş kapsamlı kontrolü için çağrılan sağlık ekibince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada özel odaya alınan hasta için viral enfeksiyon tanısı koyuldu.

Genel sağlık durumu iyi olan hastanın alınan kan örnekleri, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Boşaltılan Yavruturna Aile Sağlık Merkezi, dezenfekte edilirken, çalışanlar da maske takarak, önlem aldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı Karantina altına alınmıştı! Ünlü çiftin öpüşmesine cam bile engel olamadı
CHP'li Belediye Başkanı kendini koronavirüs karantinasına aldıCHP'li Belediye Başkanı kendini koronavirüs karantinasına aldı
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
Çorum koronavirüs Karantina

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması! Vaka sayısı arttı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Yer: İstanbul! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yer: İstanbul! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diğer Haberler
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavirüs ile ilgili açıklama yapacak

Diyanet İşleri Başkanı açıklama yapacak

Son dakika: Bakan Gül koronavirüs önlemlerini açıkladı

Bakan Gül koronavirüs önlemlerini açıkladı

Son dakika: AYM'den koronavirüs açıklaması

AYM'den koronavirüs açıklaması

Son dakika! İstanbul Valiliği: 9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay kendisini karantinaya aldı

CHP'li Belediye Başkanı kendini koronavirüs karantinasına aldı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi! Kırmızı bant uygulaması başlatıldı

İstanbul Havalimanı'nda 'kırmızı bant' uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.