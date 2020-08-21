HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum'da koronavirüs tedavisi gören kişilerin bilgilerinin sızdırıldığı iddiası! Valilik'ten açıklama

Çorum'da koronavirüs tedavisi gören kişilerin bilgilerinin sızdırıldığı iddiası! Valilik'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 19:30 | Son Güncelleme

Çorum'da koronavirüs tedavisi gören hastaların isim ve adres bilgilerini içeren listenin WhatsApp üzerinden sızdırıldığı iddiası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da koronavirüs tedavisi gören kişilerin bilgilerinin sızdırıldığı iddiası! Valilik'ten açıklama

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişilerin isim ve adres bilgilerini içeren listenin paylaşılmasıyla ilgili tahkikat ve inceleme başlatıldı.

Çorum Valiliği, yerel medyada, kentteki koronavirüs tedavisi gören kişilerin isim ve adres bilgilerini içeren listenin WhatsApp üzerinden vatandaşlar arasında paylaşıldığı yönünde çıkan haberler üzerine harekete geçti.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, listenin kim ya da kimler tarafından ne amaçla dağıtıldığını tespit etmek üzere çalışma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yazılı veya internet üzerinden yayın yapan gazete veya sitelerde, WhatsApp mesajları üzerinden bazı kişilere ait isim ve adres bilgilerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı ve bu listelerdeki şahısların tedavi gören Kovid-19 hastası veya bu hastalarla temaslı olduğu yönünde paylaşım ve bildirimlerin olduğu görülmüştür. Listelerin içeriğinin kim veya kimler tarafından ne amaçla dağıtıldığı yönünde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerekli tahkikat ve incelemeler başlatılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlülerin sıra dışı maskeleri Ünlülerin sıra dışı maskeleri
Meteoroloji saat vererek il il açıkladı! Çok kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji saat vererek il il açıkladı! Çok kuvvetli yağış uyarısı
Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Bloomberg duyurdu! Erdoğan'ın açıklayacağı müjde belli oldu
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan'ın tecavüzüne uğrayan İpek Er kimdir?
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Musa Orhan için harekete geçtiler!
Diğer Haberler
Bartın Çayı'ndaki balık ölümleri, endişe yarattı
Korkutan görüntü! 3 gün içinde yüzlerce balık öldü
Meteoroloji saat vererek il il açıkladı! Çok kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji saat vererek il il açıkladı! Çok kuvvetli yağış uyarısı
Şile'de gölette boğulan polis memuru gözyaşları içinde toprağa verildi
Polis memuruna acı veda!
Ünlü iş adamının evinde şüpheli ölüm!
Ünlü iş adamının evinde şüpheli ölüm!
MSB'den Karadeniz'deki doğalgaz rezervi paylaşımı
MSB'den Karadeniz'deki doğalgaz rezervi paylaşımı
Zonguldak’ta tekstil fabrikasında koronavirüs şoku! Fabrika kapatıldı
Fabrikada koronavirüs vakaları patladı! Üretim durdu, kapatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.