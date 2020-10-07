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  4. Çorum'da maske denetimi! Karşısında polisi görünce koşarak kaçtı

Çorum'da maske denetimi! Karşısında polisi görünce koşarak kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 13:57 | Son Güncelleme

Çorum'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında polis ekipleri denetim yaptı. Denetim sırasında karşısında polisi gören maskesiz bir kişi, koşarak kaçtı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum'da maske denetimi! Karşısında polisi görünce koşarak kaçtı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Drone da kullanılan denetimde, vatandaşlardan maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları istendi. Polis, kendilerini görünce maske takanlara, "Polisi gördüğünüz için değil, sağlığınız için maskenizi takın” dedi. Ekipler, siperlik, maske ve eldiven takan bir kadına teşekkür etti.

Denetim sırasında maske takmayan kimliği belirsiz bir kişi ise, polisi görünce koşarak, kaçtı.

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Polis ekipleri, maskesiz kişiyi kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

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Denetimde, tedbirlere uymayanlara ceza uygulandı.

(DHA)

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