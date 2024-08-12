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  4. Çorum'da okul müdürünü zincirle darbetmişlerdi! Kimlikleri tespit edildi, yakalama kararı çıkarıldı

Çorum'da okul müdürünü zincirle darbetmişlerdi! Kimlikleri tespit edildi, yakalama kararı çıkarıldı

12.08.2024 23:06
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Çorum'da okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, okulda fenalaşan S.D.S. isimli öğrencinin yakınları olan yabancı uyruklu 2 kişi tarafından zincirlerle darbedilmişti. Olaya karışan kişiler için yakalama kararı çıkarıldı.

Çorum'da okul müdürünü zincirle darbetmişlerdi! Kimlikleri tespit edildi, yakalama kararı çıkarıldı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nden darp edilen okul müdürüyle ilgili açıklama geldi. Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk’ün darp edilmesine ilişkin yakalama kararı çıkarıldı.

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Çorum Merkez Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda 5 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak bugün yerel ve ulusal basında yer alan haberler hakkında açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Olaya karıştığı anlaşılan yabancı uyruklu göçmenlerin kimlikleri tespit edilerek, haklarında yurtdışı çıkış yasağı ve yakalama kararı çıkarılmıştır. Olaya ilişkin soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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