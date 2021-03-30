Normalleşme süreciyle birlikte değişen vaka sayıları ve illerin risk durumları uzaktan eğitimde yeni kararların alınmasına neden oluyor. Öğrenciler ve veliler Çorum'da okullar tatil mi sorusunun yanıtını sorgulamaya başladı. Peki Çorum'da okullar tatil mi? Çorum'da hangi sınıflar okula gidecek?

ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ? ÇORUM'DA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

Çoğalan koronavirüs vakaları sonrası çok yüksek riskli illerde (kırmızı renkli) yeni kısıtlamalara gidildi. Erdoğan 58 il için Kabine Toplantısı sonrası alınan tedbirleri tek tek açıkladı. Bugün de Çorum'da yüz yüze eğitimlerle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, gazetecilere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın sonrasında yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındığını, bazı kararların ise hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını belirtti. Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması sebebiyle Covid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu sebeple yeni kararlar alındığını söyledi.

Vali Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık" şeklinde konuştu.

