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  4. Çorum'da otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Çorum'da otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 10:04 | Son Güncelleme

Çorum’da halk otobüsünde, üniversite öğrencileri S.N.S. (20) ve M.K.'ya (20) tacizde bulunduğu öne sürülen R.Y. (60), kızların çığlıkları üzerine yolcular tarafından darbedildi. Gözatına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.

Taciz olayı 24 Aralık günü, Akkent-Saat Kulesi seferini yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Üniversiteli S.N.S. ve M.K., okul çıkışı çarşıya gitmek için halk otobüsüne bindi. 2 kız,orta kapıya yakın koltuklara oturdu. Bir süre sonra otobüse binen emekli R.Y. de genç kızların arkasındaki koltuğa oturdu. S.N.S., arkadaşının omzuna başını koyarak, uyumaya başladı. İddiaya göre bu sırada R.Y., elini 2 koltuğun arasından uzatarak, kızları taciz etti.

ÇIĞLIK ATTI, YAŞLI ADAM DARP EDİLDİ

S.N.S.’nin çığlık atarak, bağırması üzerine tartışma başladı. Bunun üzerine çoğunluğu öğrenci olan otobüsteki yolcular, R.Y.'ye tepki gösterdi. Bazı yolcular da yumrukla saldırdı.

Kız öğrencilerin S.N.S. ve M.K.’yi sakinleştirdiği olay, polise bildirildi. Polis, 2 arkadaşın şikayeti üzerine adamı gözaltına aldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.

'KALÇAMIN OKŞANDIĞINI HİSSETİM'

S.N.S., polise verdiği ifadesinde, "Önce kalçamda bir dürtme hissettim. Sonra da kalçamın okşandığını hissettim. Arkama döndüm ve koltuktaki yaşlı adamın elinin iki koltuk arasındaki boşlukta olduğunu gördüm. 'Ne yapıyorsun sen' diye bağırdım. Önce bana baktı sonra da ayağa kalkarak 'ben dokunmadım' dedi. Otobüsten inmek istedi, şikayetçiyim" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL EETMEDİ

Taciz suçlamasını kabul etmeyen R.Y., kalp rahatsızlığı geçirdiğini, bu sırada kontrolsüz şekilde öne doğru eğildiğini söyledi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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OTOBÜS genç kız taciz Çorum üniversiteli

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