Çorum'da patileri kopmuş olarak bulunan kedinin sırrı çözüldü

Olay dün Buharaevler 27'nci Sokak’ta yaşandı. Sabah sporu yapan Muzaffer Önsöz, otların arasında 4 patisi kesilmiş ölü bir kedi fark etti. Önsöz, kedinin fotoğraflarını soysal medyada paylaştı. Kediyi fark eden Muzaffer Önsöz, "Arkadaşlarımla görüştüğüm şekliyle böyle bir batıl inanç varmış. Hayvanların ayaklarını kestikleri yeni bir trend büyü varmış. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Böyle bir inanış gerçekten varsa bu korkunç bir şey. Nasıl bir inanış, nasıl bir saplantı bu? Çok üzgünüm. Umarım yetkililer bunun sorumlularını bulur" diyerek tepkisini dile getirdi.

VALİ: ARABA ÇARPMASI SONUCU ÖLDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada "Bahse konu yerde yapılan incelemede, emniyet görevlilerimiz ile belediye veteriner işleri müdürlüğüne bağlı görevli veteriner tarafından yapılan otopsi neticesinde, ölen hayvanın ayaklarının tam kesik olmadığı, tramvaya bağlı kopma olduğu, periton zarının yırtılarak karın bölgesinde deri altı ve et kısımlarında ileri derecede travmaya bağlı kanlanma olduğu, sırt bölgesinden darbe alarak akciğerde tramvaya bağlı yoğun kanama olduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede kedinin bir araba çarpması neticesinde ağır darbe alarak öldüğü anlaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.