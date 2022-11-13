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  4. Çorum'da rehine krizi! Silah sesi duyuldu, polis ekipleri alarma geçti

Çorum'da rehine krizi! Silah sesi duyuldu, polis ekipleri alarma geçti

13.11.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir kişi boşandığı eşini, onun kız kardeşi, annesi ile iki çocuğunu tüfekle rehin aldı. Olay yerine çok sayıda özel harekat ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müzakeresi sonucu M.Y. çocuklarını ve eşinin ailesini serbest bıraktı. Eşini rehin tutmaya devam eden şüpheliyi ikna çalışmaları devam ediyor. Görüşme sırasında evden bir el silah sesi de duyuldu.

Çorum'da rehine krizi! Silah sesi duyuldu, polis ekipleri alarma geçti

Çorum'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.Y, elinde tüfekle Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi 54. Sokak'ta bulunan, boşandığı eşinin evine geldi.

M.Y, çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla boşandığı eşi, onun kız kardeşi, annesi ile iki çocuğunu tüfekle rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi alırken sokağı trafiğe kapattı.

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EŞİNİ REHİN TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser olay yerine gelerek müzakerelere katıldı. Polis ekiplerinin müzakeresi sonucu M.Y, çocukları, eski kayınvalidesi ve boşandığı eşinin kız kardeşinin evden çıkmasına izin verdi.

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M.Y, eski eşini evde rehin tutmaya devam ediyor. Görüşme sırasında evden bir el silah sesi de duyuldu. Zanlının ikna edilmesi için görüşmeler sürüyor.

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DAHA ÖNCE DE BERBERDEKİLERİ REHİN ALMIŞTI!

Öte yandan Mustafa Y., daha önce de pompalı tüfekle girdiği berber dükkanında 4 kişiyi rehin almıştı. Yaklaşık 5 saat sonra rehineleri bırakarak polise teslim olan Mustafa Y., çocuklarını göremediğini iddia etmişti. (AA-İHA)

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Çorum rehine

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