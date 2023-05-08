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Çorum'da seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar

08.05.2023 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir otomobil seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfek ile kurşunlandı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çorum'da seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar

Olay, Yavruturna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 102 Evler 5. Sokak'ta seyir halinde olan bir otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfek ile ateş açıldı.

Otomobil sürücüsü olayın şokuyla Emek Caddesi'nde bulunan polis karakoluna giderek ihbarda bulundu. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde ve otomobil üzerinde incelemelerde bulundu.

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Polis ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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