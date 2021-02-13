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Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

13.02.2021 01:22 | Son Güncelleme:
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Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da bir çiftlik evinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Çorum merkez ilçeye bağlı Yoğunpelit köyündeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan M.K, İ.Ç ve F.Ş., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer yaralı ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan M.K. ile İ.Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. F.Ş.'nin ise sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ise çiftlik evinde inleme yaptı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması sürüyor. (İHA)

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