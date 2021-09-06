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  4. Çorum’da yangın paniği: İki ev, bir samanlık yandı! Vatandaşın feryadı yürek burktu

Çorum’da yangın paniği: İki ev, bir samanlık yandı! Vatandaşın feryadı yürek burktu

06.09.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz köyünde çıkan yangında 2 ev ile 1 samanlık yandı. Yangın sırasında bir vatandaşın feryadı yürek burktu.

Edinilen bilgilere göre, Tekkeşinler Mahallesi'nde Dursun Düvenci’ye ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

2 EV VE 1 SAMANLIK YANDI

Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye Oğuzlar, İskilip ve Amasya’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangında Mehmet ve Dursun Düvenci’ye ait 2 ev ile 1 samanlık yandı. Yangın sırasında bir evde yaşanan tüp patlaması büyük paniğe neden oldu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

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yangın Çorum
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