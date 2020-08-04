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  4. Çorum'da yol verme kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Çorum'da yol verme kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 09:28 | Son Güncelleme

Çorum’da yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Kavga nedeniyle salgınla mücadelenin en önemli tedbiri sosyal mesafe kimsenin umurunda olmadı.

Çorum'da yol verme kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Olay, Cemilbey Caddesi üzerinde geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göğüs Hastalıkları Hastanesi önünde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen şahıslar birbirlerini darp ederken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Çevredeki vatandaşlar ve diğer araç sürücüleri de kavgayı ayırmaya çalışsa da taraflar dakikalarca birbirini darp etti.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Yaşanan olayda çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafeye uyulmayarak korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı görüldü. Arbede anları da bir vatandaş kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken caddede de trafik kilitlendi.

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TARAFLAR GÜÇLÜKLE AYRILDI

Araya giren vatandaşlar ve Huzur Cami İmamı Bayram Demirtaş tarafları güçlükle ayırdı. Öfkeli grubun arasına giren Demirtaş, "Allah rızası için yapmayın. Mübarek gün, sakin olun" diyerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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