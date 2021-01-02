Çorum'da yürek ısıtan görüntüler! Camide üşüyen kediyi kucağına alarak ısıttı

Cuma namazı için arkadaşıyla birlikte evinin yakınında bulunan Mihrihatun Camii’ne giden 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Taha Karabıyık, korona virüs nedeniyle namazını camii bahçesinde kılmak üzere arkadaşıyla birlikte çimlere seccadesini sererek namaz saatinin gelmesini bekledi. Bu sırada soğuktan üşüyen bir kedi Taha’nın yanına gelerek kucağına çıkmaya çalıştı. Yanına gelen kediyi severek kucağına alan Taha’yı arkasında duran kişi cep telefonuyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından büyük ilgi gören bu olay karşısında Taha’nın hayvan sevgisi ve merhameti sosyal medya kullanıcıları tarafından yorumlarla takdir edildi. Taha’nın merhameti karşısında sosyal medyadan birçok destek mesajı gelirken, Bir veteriner ise ‘’Bu yüreği güzel kardeşimiz yorumumu okuyorsa eğer veteriner kliniğimize uğrasın kediyi beslemesi için mama hediye etmek isterim’’ şeklinde yorum yazdı.

"MONTUMU ÇIKARIP KEDİYE SARDIM"

Sosyal medyadaki ilgi karşısında duygulanan annesi Neslihan Karabıyık da kediyi seven çocuğun oğulları Taha Karabıyık olduğunu belirten bir yorum paylaştı. İHA’ya o anı anlatan 13 yaşındaki Taha, “Cuma namazına gelmiştim. Arkamdan kedinin geldiğini gördüm. Titriyordu. Üşüdüğünü fark ettim. Sevip, okşadım. Ben çok üşümüyordum. Kedinin üşümesine çok üzülünce montumu çıkartıp kediyi sardım. Namaz bitince de kediyi evime götürdüm” dedi.

(İHA)

