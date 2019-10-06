HABER

Çorum'da zehirlenme şüphesi! Onlarca kişi hastaneye akın etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 00:42 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 47 kişi, bir cenazenin mevlit yemeğinde yedikleri tavuk ve pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Çorum'da zehirlenme şüphesi! Onlarca kişi hastaneye akın etti!

Geçen hafta vefat eden Kadir Derinay için yakınları tarafından mevlit programı düzenlendi. Öğle namazının ardından okunan mevlitte davetlilere tavuk ve pilav ikram edildi.

Akşam saatlerinde rahatsızlanan 47 kişi yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Sungurlu Devlet Hastanesine başvurdu. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hastalardan bazıları yataklı serviste tedavi altına alındı.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gelerek hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Dağaşan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada rahatsızlananlar arasında hayati tehlikesi bulunan kimse olmadığını söyledi. (AA)

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!
Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Sungurlu zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afyonkarahisar'da korkuç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

İstanbul'da dehşet! Elindeki şişeyi kırıp arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Suriye sınırına askeri sevkiyat!

5 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 9 milyon TL devretti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.