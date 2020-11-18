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Çorum'da zincirleme kaza! Araçlar hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

18.11.2020 22:18 | Son Güncelleme:
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Çorum'da zincirleme kaza! Araçlar hurdaya döndü: Ölü ve yaralılar var

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Aynı istikamette seyir halinde olan Erkan G. idaresindeki araç ise kazaya karışan hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlar hurdaya dönerken, kazada Aykut Alp Arslan (28), Erkan G. (36), Kubilay A. (23) ve İdris A. (40) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralananlara ilk müdahaleleri olay yerinde yapılırken, yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 28 yaşındaki Aykut Alp Arslan yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yol uzun süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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