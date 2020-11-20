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  4. Çorum'daki damat dehşetinde yeni gelişme! Kayınvalide de hayatını kaybetti

Çorum'daki damat dehşetinde yeni gelişme! Kayınvalide de hayatını kaybetti

20.11.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Çorum'daki damat dehşetinde yeni gelişme! Kayınvalide de hayatını kaybetti

Çorum'da oğlu Serkan Özçiftçi'yi (32) silahlı saldırıyla öldüren damadı Gencel K. (37) tarafından evi basılıp, tüfekle vurulan kayınvalide Gülizar Özçiftçi (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Gencel K.'nin eşinin bir süredir kayıp olduğu, bu nedenle daha önce kayınvalidesini darbedip, kayınbiraderinin 3 yaşındaki oğlunu kaçırdığı, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Olay, Çarşamba gecesi yaşandı. Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1’inci Cadde’de oturan eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen damat, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan Gencel K. ise kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal K., kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurup, kaçtı. Yaralanan kayınvalide, hastaneye kaldırıldı.

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OĞLUNDAN SONRA ANNE DE ÖLDÜ

Yaralılardan Serkan Özçiftçi hastaneye götürüldükten kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gülizar Özçiftçi de 2 gündür tedavi gördüğü hastanede bugün yaşama veda etti.

HER YERDE ARANIYOR

Olaydan yaralı kurtulan Alev Özçiftçi'nin polise verdiği ifadesinde eşi Serkan Özçiftçi'nin kız kardeşinin bir süredir kayıp olduğunu, Gencel K.'nin bu nedenle kendilerine saldırdığını söylediği öğrenildi. Saldırganın daha önce kayınvalidesini darbettiği, öldürdüğü kayınbiraderinin yaralanan 3 yaşındaki oğlunu kaçırdığı, gözaltına alınıp, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Polis, Gencal K.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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