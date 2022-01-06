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Çorum'daki dehşette yeni detaylar! Annesini boğarak öldürmüştü... "Ben kötü bir şey yaptım" demiş

06.01.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşanan kan donduran olayla ilgili yeni detaylar geldi. M.N.S. (17) isimli kız, yasak aşk yaşadığını iddia ettiği annesi Nurcan Soluğan'ı (40) önce bıçakladı, sonra da saç kurutma makinesinin kablosuyla boğarak öldürdü. Tutuklanan genç kızın, cinayet sonrası amcasına gidip "Ben kötü bir şey yaptım, annemi yaraladım" diyerek ağladığı ortaya çıktı.

Çorum'daki dehşette yeni detaylar! Annesini boğarak öldürmüştü... "Ben kötü bir şey yaptım" demiş

Dehşete düşüren olay olay, önceki gün gece saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, M.N.S. ile annesi Nurcan Soluğan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.N.S., mutfaktan aldığı bıçakla annesini koltuk altından bıçakladı, ardından saç kurutma makinesinin kablosu ile boğmaya çalıştı.

ÇIĞLIKLARI DUYAN KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Soluğan'ı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Soluğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nurcan Soluğan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.N.S. ise tutuklandı.

Çorum'da yasak aşk iddiasında korkunç son! Annesini bıçakladı, ölmediğini görünce...Çorum'da yasak aşk iddiasında korkunç son! Annesini bıçakladı, ölmediğini görünce...

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"AMCA BEN KÖTÜ BİR ŞEY YAPTIM"

Olayın ardından evden hızla çıktığı öğrenilen M.N.S.'nin amcasının evine gidip olan biteni anlattığı ortaya çıktı. Gözaltı sorgusundaki ifadesinde, annesiyle tartıştıklarını ve bıçakladıktan sonra boğduğunu itiraf eden M.N.S'nin amcasına “Amca ben kötü bir şey yaptım annemi yaraladım" diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.

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YASAK AŞK İDDİASI

Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.’nin ifadesinde, annesinin yaşadığı yasak aşk nedeniyle tartıştıklarını ve bu yüzden annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum
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