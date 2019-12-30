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  4. Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı

Çorum Kalesi içindeki metruk yapıların yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 14:46 | Son Güncelleme

 ÇORUM’da, tarihi Çorum Kalesi’nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarla, kale içerisinde kamulaştırılan 42 metruk yapının 39'unun yıkımına başlandı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da, tarihi Çorum Kalesi’nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarla, kale içerisinde kamulaştırılan 42 metruk yapının 39'unun yıkımına başlandı.
Çorum Belediyesi'nce tarihi Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için harekete geçilirken, kamulaştırma çalışması başlatıldı. Projeyle kale içerisindeki 42 yapı kamulaştırıldı ancak sahiplerinin itirazı üzerine konu yargıya taşındı. Mahkemece, yapıların yıkımı için Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan restorasyon onayı alınması gerektiğine karar verildi. Kurul, restorasyon için henüz karar vermeyince yapıların yıkımı gerçekleştirilemedi. Halk arasında 'kale kondu' olarak adlandırılan yapıların işgalinden kurtulamayan kalede restorasyon çalışması da yapılamayınca surlardan düşen kaya parçaları, tehlike oluşturmaya başladı. Belediye ekipleri, surlardan koparak, yola düşen kaya parçaları nedeniyle kale çevresini tel örgüyle çevirip, önlem aldı.
KARAR ÇIKTI YIKIMLAR BAŞLADI
Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü'nce alınan onay kararının ardından, kamulaştırılan 42 yapının yıkım çalışmalarına başlandı. Yapılan kurul incelemelerinde 42 yapının 39'unun tescilsiz olduğu, 3'ünün ise tescilli olduğu tespit edildi. Tescilli olan ve yıkım gerçekleştirilmeyecek 3 yapıda restorasyon çalışmaları yapılacağı belirtildi. Karar kapsamında harekete geçen belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde kale içerisindeki 39 metruk yapının yıkım çalışmalarına başladı.
'ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVESİNİ ALDIK'
Çorum Belediye Başkanı AK Partili Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden beri söz verdikleri projelerle ilgili altyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini, bu çalışmalardan Çorum Kalesi projesine somut olarak başladıklarını söyledi. Yıkımlara ilişkin konuşan Aşgın, "Kale, şehrimiz için çok önemli bir değere sahip. Şehrimizde az sayıdaki tarihi eseri turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de Çorum Kalesi. Uzun zamandan beri üzerinde yoğun bir şekilde devam ettirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Kale içerisinde daha önce kamulaştırdığımız yapıların yıkımını bugün itibariyle gerçekleştirmeye başladık" dedi.
'MURADIMIZA ERİYORUZ'
Çorum Kalesi’nin bir zamanlar define avcılarınca talana uğradığını ve yaptıkları çalışmayla bunun önüne de geçeceklerini kaydeden Aşgın, “Ankara 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, yaptığımız titiz ve uzun bir çalışma sonrası yıkım kararını onayladı. Tarihi Kale’nin turizme kazandırılması yönünde yapacağımız çalışmaların da önü açılmış oldu. Nihayet muradımıza eriyoruz" diye konuştu.
'TARİHİ KALE, TURİZME KAZANDIRILACAK'
Çorum Kalesi’nin içerisinde yer alan 42 metruk yapının kamulaştırıldığını, bu yapılardan 39’unun tescilsiz 3’ünün ise tescilli yapı olduğunu vurgulayan Aşgın, “Çorumumuzda bulunan tüm tarihi eserlerin restorasyonunun yapılmasını, bu eserlerin halkımızın hizmetine sunulmasını çok önemsiyoruz. Bu eserlerden biri olan tarihi Çorum Kalesi’nde yapacağımız çalışmalarla, kaleyi turizme kazandıracağız. Çorum Kalesi’yle ilgili üzerinde uzun zamandan beri yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bugün Ankara 2 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğümüzün belirlediği 4 parselde yıkım çalışmalarıyla fiilen de başlatmış olduk. Tabi yıkım ve temizleme çalışmaları tamamlandıktan sonra inşaat işlerimiz başlayacak. Ama onun öncesinde Kale içerisinde alt yapı çalışmalarını yapacağız. Yaklaşık 5 dönüm alan üzerine kurulu kale içerisinde yapacağımız çalışmalar sonrasında şehrimiz çok önemli bir tarihi eserini daha kazanmış olacak" ifadelerinde bulundu.
Konuşmaların ardından Başkan Aşgın ve beraberindekiler, yıkım çalışmalarını inceledi.
ÇORUM KALESİ
Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimarisi özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin, Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş, Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.

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