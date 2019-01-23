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Çorum Kalesi surlarından düşen kaya parçaları korkutuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Kale Mahallesi'nde, Selçuklu mimarisine göre inşa edilen tarihi kalenin surlarından kopan kaya parçaları, yoldan geçenleri tedirgin ediyor.

Çorum Kalesi surlarından düşen kaya parçaları korkutuyor

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'un Kale Mahallesi'nde, Selçuklu mimarisine göre inşa edilen tarihi kalenin surlarından kopan kaya parçaları, yoldan geçenleri tedirgin ediyor.
Çorum Kalesi surlarından bir süredir koparak düşen kaya parçaları, caddeden geçen veya camiye giden Kale Mahallesi sakinlerini endişelendiriyor. Mahale sakinleri, kalede restorasyon yapılarak önlem alınmasını istiyor.
Çorum Belediyesi, hazırlanan proje kapsamında tarihi kale içerisinde kalan 42 evi, 1 milyon 500 liralı bedelle kamulaştırdı. Kamulaştırılan binaların yıkılıp kalenin kent turizmine kazandırılması için çalışmalar sürerken, Belediye de tarihi kale için bir dizi güvenlik tedbiri aldı. Belediye, tarihi yapının giriş bölümünde yer alan kapının kilidini güçlendirdi, çevresini de güvenlik kameralarıyla donattı. Ekipler, 24 saat, tarihi kaleyi kurulan güvenlik sistemiyle gözetleyerek, define avcılarına ve olası hırsızlık olaylarına karşı önlem aldı.
ÇORUM KALESİ
Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma- Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.

FOTOĞRAFLI

Çorum Kalesi surlarından düşen kaya parçaları korkutuyorÇorum Kalesi surlarından düşen kaya parçaları korkutuyorÇorum Kalesi surlarından düşen kaya parçaları korkutuyorÇorum Kalesi surlarından düşen kaya parçaları korkutuyor

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