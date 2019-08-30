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Çorum Kalesi'nde kaya düşmesine tel örgülü önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

TARİHİ Çorum Kalesi'nde surlardan düşen kaya parçaları nedeniyle bir dizi güvenlik tedbiri alındı.

Çorum Kalesi'nde kaya düşmesine tel örgülü önlem

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - TARİHİ Çorum Kalesi'nde surlardan düşen kaya parçaları nedeniyle bir dizi güvenlik tedbiri alındı. Belediye ekipleri, kale surlarından koparak yola düşen kaya parçaları nedeniyle tarihi kalenin çevresini tel örgüyle çevirdi.
Çorum Kalesi surlarının bir bölümünden koparak yola düşen kayalar ve kalenin turizme kazandırılması için Çorum Belediyesi'nce hazırlanan proje çalışmaları sürüyor. Hazırlanan proje kapsamında tarihi kale içerisinde kamulaştırılan binaların yıkılıp kalenin kent turizmine kazandırılması için çalışmalar sürerken, belediye de tarihi kale için bir dizi güvenlik tedbiri aldı. Belediye ekipleri, kale surlarından koparak yola düşen kaya parçaları için, tarihi kalenin çevresini tel örgüyle çevreleyip önlem aldı. Belediye, tarihi yapının giriş bölümündeki kapının kilidini güçlendirirken, çevreyi de güvenlik kameralarıyla donatıp olası define avcılarının talanına karşı önlemleri arttırdı.
ÇORUM KALESİ
Şehir merkezinde yer alan ve Selçuklu mimari özelliği taşıyan Çorum Kalesi'ne ait ilk yazılı belgeler, M.S. 1571 tarihlidir. M.S. 1577 tarihli belgede, kaleden 'Sultan Süleyman Hayratı' olarak söz edilmektedir. 16'ncı yüzyılda Çorum'a gelen Evliya Çelebi, şehrin kıble yönündeki kalenin Sultan Kılıçarslan tarafından inşa edilmiş Selçuklu yapısı olduğunu söylemiştir. Kare planlı olan kalede, yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar da kullanılmıştır. Kalenin 4 köşesinde 1'er burç ve kuzey cephede kapı ile birlikte 3 olmak üzere her cephede 2'şer dikdörtgen çıkıntı bulunmaktadır. Kale içinde küçük cami ile 42 konut yer almaktadır.

FOTOĞRAFLI

Çorum Kalesi'nde kaya düşmesine tel örgülü önlemÇorum Kalesi'nde kaya düşmesine tel örgülü önlemÇorum Kalesi'nde kaya düşmesine tel örgülü önlemÇorum Kalesi'nde kaya düşmesine tel örgülü önlem

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