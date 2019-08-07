HABER

Çorum kent meydanına "Kadeş Barış Meydanı" adı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 18:22 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: - "Milattan önce 13'üncü yüzyılın başlarında, Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan ve dünyanın bilinen ilk yazılı barış antlaşması olarak nitelendirilen 'Kadeş Barış Antlaşması'nın, Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum sınırları içerisinde imzalandığını biliyoruz. Bu nedenle meydana 'Kadeş' adını vermek en doğrusuydu"

ÇORUM (AA) - Çorum'da yapımı tamamlanan kent meydanına, Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan dünyanın ilk yazılı barış antlaşmasının adı "Kadeş"ten esinlenilerek "Kadeş Barış Meydanı" ismi verildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin ihtiyaçları doğrultusunda 2017 yılında çalışmalarına başlanan meydan projesinin tamamlandığını ve Valilik karşısındaki yaklaşık 12 bin metrekarelik alanın kent meydanı olarak hizmete sunulduğunu belirtti.

Meydana verilecek isim konusunda farklı talepler geldiğini ancak belediye meclisinde yaptıkları değerlendirmeler sonucunda söz konusu alana "Kadeş Barış Meydanı" ismini verdiklerini ifade eden Aşgın, şunları kaydetti:

"Adaylık sürecinde hemşehrilerimiz meydanın adını sorduklarında meydana 'Kadeş ismi yakışır' demiştim. Milattan önce 13'üncü yüzyılın başlarında, Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan ve dünyanın bilinen ilk yazılı barış antlaşması olarak nitelendirilen 'Kadeş Barış Antlaşması'nın, Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum sınırları içerisinde imzalandığını biliyoruz. Bu nedenle meydana 'Kadeş' adını vermek en doğrusuydu. Belediye meclisimizde de AK Parti, CHP ve MHP grupları olarak oy birliğiyle bu ismi vermek bize nasip oldu."

Çorum'un sahabeler şehri, barış, sevgi ve kardeşliğin merkezi olduğunu dile getiren Aşgın, "Bu topraklardan yeryüzüne barış, sevgi ve kardeşlik Kadeş ile yayılmıştır. Birleşmiş Milletlerin duvarında da Kadeş Barış Antlaşması'nın metinleri asılıdır. Kadeş Barış Meydanı bu şehre çok yakışacak. El ele, gönül gönüle olduktan sonra sevgi, kardeşlik ve barış ikliminin hakim olacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncemizi hayata geçirdiği ve böyle bir teklifle geldiği için AK Parti grubumuza teşekkür ediyorum." dedi.

Meydanda birtakım düzenlemelere gidileceğini, aksaklıkların giderileceğini ayrıca yeni bir peyzaj çalışması yapılacağını dile getiren Aşgın, Kadeş Barış Meydanı'nın Çorum'daki barış ve kardeşliği pekiştirmesi temennisinde bulundu.

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
Yaralı kızıl şahine jandarma ekipleri sahip çıktıYaralı kızıl şahine jandarma ekipleri sahip çıktı
İngiliz mahkemesi, Marmaris'teki işletmeciyi haklı bulduİngiliz mahkemesi, Marmaris'teki işletmeciyi haklı buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Kadeş Barış Antlaşması Kadeş Barış Meydanı kent meydanı

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Adana'da silahlı kavga! Otomobilinden indiği anda saldırdılar

Adana'da silahlı kavga! Otomobilinden indiği anda saldırdılar

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'daki yangın büyüyor!

Ünlü tatil beldesindeki yangın büyüyor!

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Bekçilik sınav sonuçları 2019: Bekçilik sınav sonuçları açıklandı, nereden öğrenilecek?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.