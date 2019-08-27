HABER

Çorum leblebisinin lezzeti "bilimsel" destekle artırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi ile Hitit Üniversitesi iş birliğinde Çorum leblebisinin lezzetinin ve kalitesinin artırılması amacıyla akademisyenler tarafından bilimsel çalışma yapılacak - Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: - "Bu projenin leblebimiz açısından tarihi önemi haiz proje olduğunu düşünüyorum"

ÇORUM (AA) - Türkiye'nin leblebi üretimi konusunda en meşhur ili konumundaki Çorum'da, leblebinin lezzeti ve kalitesinin artırılması amacıyla akademisyenler tarafından bilimsel çalışma gerçekleştirilecek.

Çorum Belediyesinin desteğiyle yürütülen "Çorum İçin Bir Projem Var" projesi kapsamında Hitit Üniversitesi akademisyenlerince kültür-turizm, sağlık ve gıda sektörü alanında hazırlanan üç bilimsel araştırma projesinin imzaları atıldı.

Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende akademisyenler, bilimsel araştırma projeleriyle ilgili sunum yaptı. Daha sonra 2019 yılında desteklenmesi kararlaştırılan projeler, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından imzalandı.

Törende konuşan Prof. Dr. Öztürk, Çorum Belediyesinin 2014'ten itibaren başlattığı güçlü bir geleneğin devamı olarak Hitit Üniversitesi ile yaptığı iş birliği kapsamında bu yıl üç önemli projenin daha desteklenmesi kararı alındığını söyledi.

Çorum Belediyesi tarafından finansal olarak desteklenecek projeler seçilirken çok güzel bir eleme gerçekleştiğine, projelerin, sağlık, turizm ve gıda gibi Çorum'a "direkt dokunacak" alanlardan belirlendiğine dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Çorum'un şehir olarak, sektör olarak her alanına dokunabileceğini arzu ettiğimiz projeleri bu şekilde hayata geçiren esas yapı belediyemiz. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımızın üniversite geçmişinin olması, bundan sonra yapılacak çalışmalarda bizleri ziyadesiyle ümitlendirmektedir. Finansal olarak darlık olmasına rağmen hız kesmeden yine 3 önemli projemize hassas bir süreç yürüterek, şehrimizin her alanına dokunacak projeleri destekleyerek bu hassasiyetlerini bizimle paylaşmış oldular."

Aşgın da 2014'te başlatılan "Çorum İçin Bir Projem Var" çalışmasının üniversite ve yerel yönetimler arasında yapılabilecek iş birliği açısından örnek bir çalışma olduğunu vurguladı.

Söz konusu iş birliği kapsamında Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarının bu yıl 15 proje hazırladığını dile getiren Aşgın, desteklenecek projeleri seçerken çok hassas bir süreç yürüttüklerine işaret etti.

Desteklenecek birinci bilimsel araştırmanın "Yapılandırılmış Egzersiz Programının İtfaiye Erlerinin Fiziksel Uygunluk ve Hazır Bulunmuşluk Düzeylerine Etkisi" adlı proje olduğunu anlatan Aşgın, proje kapsamında itfaiye erlerinin hangi egzersizleri yapmaları durumunda olaylara erken müdahalede bulunabileceğinin yollarının araştırılacağını, bu nedenle çalışmanın itfaiye birimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

İkinci projenin de Çorum leblebisiyle ilgili olduğunu dile getiren Aşgın, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Araştırma ve Uygulama Merkezinden Öğretim Görevlisi Hakan Apaydın'ın "Meşhur Çorum Leblebisinde Farklı Kavurma Koşullarında Oluşan Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Belirlenmesi ve Üretim Süreci Optimizasyon" adlı projesi ile leblebide kaliteyi standardize edecek usul ve yöntemlerin araştırılacağını belirtti.

Çorum leblebisinde artık standardın yakalanması gerektiğini vurgulayan Aşgın, "Bu projenin leblebimiz açısından tarihi önemi haiz proje olduğunu düşünüyorum." dedi.

Destekleyecekleri üçüncü projenin de turizmle ilgili olduğunu kaydeden Aşgın, "Turizm anlamında altyapı anlamında önemli bir değerin üzerinde oturuyoruz. Turizm ve kültürel potansiyelimiz birçok ile göre çok iyi noktada ama bir türlü kendimizi tam olarak ifade edemiyoruz. Turist çekmede bazı sıkıntılar yaşıyoruz. İşte bu sıkıntıyı çözmemiz için de güzel proje hazırlamış durumda." ifadesini kullandı.

Aşgın, üç proje için belediye olarak yaklaşık 50 bin liralık maddi destek sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Van'da yeni müze törenle açıldı - YenidenVan'da yeni müze törenle açıldı - Yeniden
Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdüDolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çorum belediyesi Çorum leblebisi hitit üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

İBB'den vakıflarla ilgili flaş karar! TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar...

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

AK Partili Ünal'dan imalı sözler! 'Birilerini ikna etmeye ihtiyacımız yok'

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Sultanbeyli'de silahlı çatışma: Yaralılar var

Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü

Şile'deki korkutan iddia gerçek çıktı!

Trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli araç geçişine açıldı

Avrasya Tüneli'ni araç geçişine kapatan kaza!

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Urartular depreme karşı 'kilitli taş' kullanmış

Sınırın sıfır noktasında 2’nci devriye hazırlığı! ABD helikopterleri böyle görüntülendi

Ortak devriye kararı alınmıştı! Böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.