Çorum müzesine ziyaretçi akını

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla düzenlenen "Avrupa Müzeler Gecesi" etkinliği kapsamında Çorum Müzesi, ziyaretçi akınına uğradı.

Gündüz müzeye gelme fırsatı bulamayanlar etkinlik ailesiyle Çorum Müzesi’ni gezerek, hem müzede sergilenen yaklaşık 7 bin yıllık tarihi eserleri inceleme fırsatı hem de keyifli bir akşam geçirme buldu.

Avrupa Müzeler Gecesi programının güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Doğan Göksel, “Bu etkinlikten bizimde yararlanma fırsatımız oldu. Etkinlikte emeği geçen ve insanları müzeyle buluşturan yetkililere teşekkür ederim” dedi.

Tarihi bilmeyenlerin kendini bilemeyeceğini dile getiren Mustafa Gökgöz ise, tarihin tanıtılması anlatılması noktasında müzelerin önemine dikkat çekerek, Çorum müzesinin de sadece Türkiye’de değil dünya çapında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Çorum Müzesi’nde Hititlerin yanı sıra çok sayıda medeniyete ait eserlerin olduğunu hatırlatan Gökgöz, “Müzenin bu gece açık olması çok güzel oldu. Vatandaşların ilgisi yoğun. Bu tür etkinlikler devam etmeli” ifadelerini kullandı.

Çorum Müzesi’ne ikinci kez geldiğini anlatan Alya Göktürk adlı çocuk ise, “Müzeyi çok beğendim. Göz yaşı şişeleri dikkatimi çekti. Onların ne için kullanıldığını araştırıp öğreneceğim” diye konuştu.