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  4. Çorum Polisinden 4 derneğe kumar baskını

Çorum Polisinden 4 derneğe kumar baskını

18.12.2020 16:14 | Son Güncelleme:
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Çorum Emniyet Müdürlüğü asayiş şube müdürlüğü’ne gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 4 ayrı derneğe baskın düzenledi.Edinilen bilgiye göre, il merkezinde faliyet gösteren ve kumar oynattığı ihbar edilen 4 ayrı derneğe sulh ceza hakimliği’nden alınanarama ve el koyma kararı ile eş zamanlı baskın düzenlendi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü asayiş şube müdürlüğü’ne gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri 4 ayrı derneğe baskın düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde faliyet gösteren ve kumar oynattığı ihbar edilen 4 ayrı derneğe sulh ceza hakimliği’nden alınanarama ve el koyma kararı ile eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda bir dernek içerisinde gizli bölmede 2 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet 9 mm. fişek ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar ile ilgili gerekli adli işlemlere başlanmış, el konulan deliller incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.
Düzenlenen operasyonda 4 ayrı dernekte toplandıkları tespit edilen, ikisi yaşı küçük olmak üzere toplam 26 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre gerekli idari işlemlere başlantıldı.

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