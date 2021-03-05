HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum polisinden kaçak silah operasyonu: 3 tutuklama

Çorum polisinden kaçak silah operasyonu: 3 tutuklama

05.03.2021 15:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çorum polisinden kaçak silah operasyonu: 3 tutuklama

Çorum polisinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) il dışından Çorum’a el yapımı ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisine ulaştı.

Çorum polisinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ele geçilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) il dışından Çorum’a el yapımı ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum polisinden kaçak silah operasyonu: 3 tutuklama

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Eşe satırlı saldırı! Barışma teklifini reddetti diye eşini 10 yerinden yaraladıEşe satırlı saldırı! Barışma teklifini reddetti diye eşini 10 yerinden yaraladı
Regaip Kandili'nin fazileti nedir?Regaip Kandili'nin fazileti nedir?

En Çok Okunan Haberler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ ne zamana kadar uzatıldı?

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?

Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

Edirne Valisi Canalp: İki ay hayırsız evlat olun

5 Mart gelinim mutfakta puan durumu

5 Mart gelinim mutfakta

Meral Akşener şehit haberini esnaf ziyaretinde aldı

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Manisa, Mardin, Mersin, Muğla'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

4 il için kısıtlama kararı farklı

Canlı yayında duygusal anlar: Şehit komutanın arkadaşıydı! O satırları gözleri dolarak okudu

Canlı yayında duygusal anlar: Şehit komutanın arkadaşıydı! O satırları gözleri dolarak okudu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.