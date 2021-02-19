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Çorum polisinden kaçak tütün operasyonu

19.02.2021 19:04 | Son Güncelleme:
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Çorum’da polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 25 kilogram kaçak nargile tütünü ile 11 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evin bodrumunda kaçak nargile tütünü satıldığı ihbarı aldı.

Çorum’da polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, 25 kilogram kaçak nargile tütünü ile 11 bin 600 bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evin bodrumunda kaçak nargile tütünü satıldığı ihbarı aldı. Düzenlenen operasyonda, ev ve bodrum katında 24 kilogram kaçak nargile tütünü ile 15 kilogram nargile kömürü, 1 kilogram yaprak nargile tütünü, 10 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron ile bin 400 adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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