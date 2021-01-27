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Çorum polisinden kumarhane baskını

27.01.2021 19:52 | Son Güncelleme:
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Çorum polisinden kumarhane baskını

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir işyerine düzenlediği baskında, kumar oynadığı değerlendirilen 16 kişiye iki farklı suçtan toplam 72 bin 872 lira idari para cezası uygulandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir işyerine düzenlediği baskında, kumar oynadığı değerlendirilen 16 kişiye iki farklı suçtan toplam 72 bin 872 lira idari para cezası uygulandı. Operasyon düzenlenen işyerinde 232 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

155 Polis İmdat telefonuna gelen bir ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki Yavruturna Mahallesi, Kulaksız Sokak’ta bulunan iş merkezinin 3’üncü katındaki bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda işyerinde yapılan aramalarda 230 deste iskambil kağıdı, 4 adet hesap defteri, 2 adet plastik kutu içerisinde iskambil destesi, 2 adet yazboz kağıdı, 3 adet fatura ele geçirildi. Operasyon sonrasında işyeri sahiplerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlemleri başlatılırken, baskın esnasında işyerinde bulunan 13 şahsa 5326 sayılı kabahatler kanununun 34. maddesi gereği 17 bin 368 TL idari para cezası ile ayrıca işyerinin kapısının önünde ve işyeri içerisinde bulunan 16 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği 55 bin 504 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 72 bin 872 TL idari para cezası uygulandı.

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