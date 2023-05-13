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ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Çorum seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak!

13.05.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum seçim sonuçları ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü 81 ilde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Peki, Çorum seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz....

ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Çorum seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonuçları ve oy oranları Mynet.com'da olacak!

Çorum seçim sonuçları oy oranları oy kullanacak olan seçmenler tarafından yakından takip ediliyor. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Merkez seçim sonuçları, Alaca seçim sonuçları, Bayat seçim sonuçları, Boğazkale seçim sonuçları, Dodurga seçim sonuçları, İskilip seçim sonuçları, Kargı seçim sonuçları, Laçin seçim sonuçları, Mecitözü seçim sonuçları, Oğuzlar seçim sonuçları, Ortaköy seçim sonuçları, Osmancık seçim sonuçları, Sungurlu seçim sonuçları ve Uğurludağ seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Çorum seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Çorum seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Çorum seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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