Çorum'un 5 aylık suyu kaldı! Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın , vatandaşlardan tasarruflu olmaları çağrısında bulunarak su israfı yapmamalarını istedi. Geçen günlerde yapılan bir açıklamaya göre, Çorum'un Türkiye’nin en kurak 5 ilinden birisi olduğunu açıklayan Başkan Halil İbrahim Aşgın, "Bu anlamda su çok önemli bir hal aldı. Çorum Belediyesi olarak şehrin içme suyu ihtiyacını Yenihayat ve Hatap barajlarımızdan karşılıyoruz. Kuraklık nedeniyle her iki barajımızdaki su rezervimiz 5 milyon metreküpe kadar inmiş durumda. Bu ne demek? Kuraklık bu şekilde devam ederse 5-6 aylık bir suyumuzun olduğunu, ondan sonra ise tehlike çanlarının şehrimiz için çalacağı anlamına geliyor. Yenihayat ve Hatap barajının dışında Çomar Barajımız var. Çomar Barajı, sürekli su kullandığımız bir barajımız değil. Ancak 3 milyon metreküplük bir su hacmimiz orada da var. Şu an itibariyle 9 farklı kuyumuz ile Çomar Barajı’nı da devreye almak suretiyle şehrimize düzenli bir şekilde hiçbir kesinti olmadan suyu temin ediyoruz" dedi.

Koçhisar Barajı isale hattı projesini önemsediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Koçhisar, şehrimizin su temini bakımından geleceğinin de teminatı olan bir proje. 53 kilometreden şehrimize su getirmek için DSİ ile beraber çok güzel bir projeyi hayata geçirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Hiçbir ödenek problemi yok. Proje yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak. Burası için daha önce 1 milyon liralık ödenek ayrılırken Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin desteği ile ödenekle ilgili bütün sorunlar çözüldü. 53 kilometrelik isale hattımızın 40 kilometrelik kısmı tamamlanmış oldu. Proje hızlı bir şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

'SU REZERVLERİ AZALDIĞI İÇİN YENİ ARAYIŞLARA GİRDİK'

Vatandaşları susuz bırakmayacaklarının altını çizen Aşgın, "Su rezervleri azaldığı için yeni arayışlara girdik. Mevcutta aktif olarak kullandığımız 9 tane kuyumuz var. Bu 9 kuyumuza ilave olarak Tarhankozlusu köyünde 6 kuyu daha açmak suretiyle kuyu sayımızı 15’e yükselttik. Önümüzdeki süreçte yağışlar bu şekilde devam ettiği sürece 6 kuyumuzu daha devreye alacağız. Bununla ilgili ihaleleri yaptık. Tarhankozlusu köyünden gelen suyu Yenihayattan, Hatap barajına geçen isale hattı ile buluşturuyoruz. Tarhankozlusu’ndaki suyu da devreye alarak hemşehrilerimizi susuz bırakmayacağız. Gerek kuyulardan, gerek barajlardaki sularımızı en etkin en verimli kullanılabilmesi, Çorum halkının susuzluk çekmemesi için gece-gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.