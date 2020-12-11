HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum'un 5 aylık suyu kaldı! Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Çorum'un 5 aylık suyu kaldı! Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

11.12.2020 10:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çorum'un 5 aylık suyu kaldı! Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Çorum'da bu yıl yağışların yetersiz olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yer altı ve yerüstü su kaynaklarını olumsuz yönde etkilerken barajlardaki su miktarı da kritik seviyeye düştü.

Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan etkilenen illerin başında gelen Çorum'da 5 aylık içme suyu rezervi kaldı. Son yılların en kurak yılını geçiren kentte barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşlardan tasarruflu olmaları çağrısında bulunarak su israfı yapmamalarını istedi. Geçen günlerde yapılan bir açıklamaya göre, Çorum'un Türkiye’nin en kurak 5 ilinden birisi olduğunu açıklayan Başkan Halil İbrahim Aşgın, "Bu anlamda su çok önemli bir hal aldı. Çorum Belediyesi olarak şehrin içme suyu ihtiyacını Yenihayat ve Hatap barajlarımızdan karşılıyoruz. Kuraklık nedeniyle her iki barajımızdaki su rezervimiz 5 milyon metreküpe kadar inmiş durumda. Bu ne demek? Kuraklık bu şekilde devam ederse 5-6 aylık bir suyumuzun olduğunu, ondan sonra ise tehlike çanlarının şehrimiz için çalacağı anlamına geliyor. Yenihayat ve Hatap barajının dışında Çomar Barajımız var. Çomar Barajı, sürekli su kullandığımız bir barajımız değil. Ancak 3 milyon metreküplük bir su hacmimiz orada da var. Şu an itibariyle 9 farklı kuyumuz ile Çomar Barajı’nı da devreye almak suretiyle şehrimize düzenli bir şekilde hiçbir kesinti olmadan suyu temin ediyoruz" dedi.

Koçhisar Barajı isale hattı projesini önemsediklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Koçhisar, şehrimizin su temini bakımından geleceğinin de teminatı olan bir proje. 53 kilometreden şehrimize su getirmek için DSİ ile beraber çok güzel bir projeyi hayata geçirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Hiçbir ödenek problemi yok. Proje yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak. Burası için daha önce 1 milyon liralık ödenek ayrılırken Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin desteği ile ödenekle ilgili bütün sorunlar çözüldü. 53 kilometrelik isale hattımızın 40 kilometrelik kısmı tamamlanmış oldu. Proje hızlı bir şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Barajı’nda su seviyesi düştü, tekneler karaya oturduBüyükçekmece Barajı’nda su seviyesi düştü, tekneler karaya oturdu

'SU REZERVLERİ AZALDIĞI İÇİN YENİ ARAYIŞLARA GİRDİK'

Vatandaşları susuz bırakmayacaklarının altını çizen Aşgın, "Su rezervleri azaldığı için yeni arayışlara girdik. Mevcutta aktif olarak kullandığımız 9 tane kuyumuz var. Bu 9 kuyumuza ilave olarak Tarhankozlusu köyünde 6 kuyu daha açmak suretiyle kuyu sayımızı 15’e yükselttik. Önümüzdeki süreçte yağışlar bu şekilde devam ettiği sürece 6 kuyumuzu daha devreye alacağız. Bununla ilgili ihaleleri yaptık. Tarhankozlusu köyünden gelen suyu Yenihayattan, Hatap barajına geçen isale hattı ile buluşturuyoruz. Tarhankozlusu’ndaki suyu da devreye alarak hemşehrilerimizi susuz bırakmayacağız. Gerek kuyulardan, gerek barajlardaki sularımızı en etkin en verimli kullanılabilmesi, Çorum halkının susuzluk çekmemesi için gece-gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Su israfından kaçınılması çağrısında bulunan Aşgın, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim bu mücadelemize destek olsunlar. Su israfı çok önemli. Suyu israf etmesinler. Maalesef su rezervlerimiz çok da yeterli değil. Çorum Belediyesi olarak bağlı kuruluşlarımızla beraber, DSİ ile beraber 270 bin nüfüslu şehrimizde susuzluk yaşatmamak için geceli-gündüzlü samimi bir gayret var. Aynı samimiyeti hemşehrilerimizden de bekliyoruz. Bu anlamda suyun tasarruflu kullanılması, israf edilmemesi çok önemli. En basitinden vatandaşlarımız ellerini yıkarken bu tasarrufunu ve bu zorlukları göz önünde bulundurarak suyu israf etmezler ise çok memnun olacağız."

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
11 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!11 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
Sınav açıklaması geldi!Sınav açıklaması geldi!

En Çok Okunan Haberler

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner evinde ölü bulundu

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Gözler kritik toplantıda! İşte asgari ücrette son durum

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu! İlk defa paylaştılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı! Çatışma anları kamerada

'Nurçinler' çetesi lideri yakalandı! Çatışma anları kamerada

Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı

Önce kıyafetlerin attı sonra kendi atladı

Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul dolusu para ele geçirildi

Ankara merkezli operasyon! 3 bavul dolusu para ele geçirildi

İSKİ su kesintisi 11 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

11 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Çin aşısında gönüllü doktordan önemli açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.