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Çorum Valiliğinden 103 öğrencinin zehirlenmesiyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde 103 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili valilik açıklama yaptı.Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Osmancık ilçemiz Yeni Mahalle Zonguldak Sokak’ta bulunan ve 104 öğrencinin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nda kalan öğrencilerimiz bu sabah saat 05.40 sularında doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir.

Çorum’un Osmancık ilçesinde 103 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili valilik açıklama yaptı.
Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Osmancık ilçemiz Yeni Mahalle Zonguldak Sokak’ta bulunan ve 104 öğrencinin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nda kalan öğrencilerimiz bu sabah saat 05.40 sularında doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişlerdir. Şuan itibarıyla öğrencilerin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tüm öğrencilerimizin ilçemiz Devlet Hastanesine sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen öğrencilerin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiş olup, 103 öğrencimiz ilçemizde yapılacak ilk müdahale sonrasında gerekli görülmeleri durumunda ilimize sevk edilecektir. Pansiyonda kalan öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 sağlık görevlilerince yapılmış olup, an itibarıyla 20 öğrencimizin ilimize sevki gerçekleştirilmiştir" denildi.

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