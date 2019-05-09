Çorum Valiliğinden şehit aileleri ve gazilere iftar

ÇORUM (AA) - Çorum Valiliğince şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve tüm şehitler için dua edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu, bu coğrafyaya sahip olmanın bedelini şehitlerin canı ve kanıyla ödediğini söyledi.

"Bu cennet vatanda yüzlerce yıldır barış, kardeşlik, huzur içinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz." diyen Çiftçi, İslam inancına göre şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüksek mertebelerden biri olduğunu vurguladı.

Canından daha mukaddes saydığı ulvi değerler uğruna canını feda etmiş, dünyadaki her şeyden vazgeçme erdemi göstermiş insanlara şehit denildiğini anlatan Çiftçi, "Allah, onların canlarını Cennet karşılığında satın almıştır. Cenabı Allah, aziz şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize uzun ömürler versin." şeklinde konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerle aynı mekanı paylaşmaktan ötürü son derece bahtiyar olduğunun altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti: