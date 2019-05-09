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Çorum Valiliğinden şehit aileleri ve gazilere iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

Vali Mustafa Çiftçi: - "Ayağımızı bastığımız topraklara 'vatanımız' diyebiliyorsak, 24 saat huzur ve güven içerisinde, başımız dik bir şekilde bu aziz vatanda yaşayabiliyorsak bunda en büyük pay şehitlerimizindir"

ÇORUM (AA) - Çorum Valiliğince şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve tüm şehitler için dua edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu, bu coğrafyaya sahip olmanın bedelini şehitlerin canı ve kanıyla ödediğini söyledi.

"Bu cennet vatanda yüzlerce yıldır barış, kardeşlik, huzur içinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize borçluyuz." diyen Çiftçi, İslam inancına göre şehitliğin peygamberlikten sonra gelen en yüksek mertebelerden biri olduğunu vurguladı.

Canından daha mukaddes saydığı ulvi değerler uğruna canını feda etmiş, dünyadaki her şeyden vazgeçme erdemi göstermiş insanlara şehit denildiğini anlatan Çiftçi, "Allah, onların canlarını Cennet karşılığında satın almıştır. Cenabı Allah, aziz şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Kahraman gazilerimize uzun ömürler versin." şeklinde konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerle aynı mekanı paylaşmaktan ötürü son derece bahtiyar olduğunun altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ayağımızı bastığımız topraklara 'vatanımız' diyebiliyorsak, 24 saat huzur ve güven içerisinde, başımız dik bir şekilde bu aziz vatanda yaşayabiliyorsak bunda en büyük pay şehitlerimizindir. Bizlere düşen de bugün onların emanetlerine sahip çıkmak, onlara her daim dua etmek, yeri geldiğinde onlar gibi davranmaktır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı bu milletin hamurunda vardır. Bu, bizi diğer milletlerden ayıran ayrı bir haslettir. Afrin'e giden askerimizin sözlerini hatırlayınız; 'Bizi artık beklemeyin' diyordu. Bu anlayış, necip milletimizin anlayışında, felsefesinde öteden beri oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir inşallah."

İftara AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Vali Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi de katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi ve eşi, şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti.

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