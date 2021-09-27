HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çorum Valisi'ni tedirgin eden artış: Eski günlere dönebiliriz

Çorum Valisi'ni tedirgin eden artış: Eski günlere dönebiliriz

27.09.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Çorum'da şu anda 57 öğretmenimiz, 549 öğrencimiz ve 107 sınıfımız karantinada. Okullarımızı son ana kadar açık tutma gibi bir gayretimiz var ama oranlarımız da yüksek" dedi. Vali Çiftçi ayrıca vaka artışlarına dikkat çekerek, "Eğer bu şekilde giderse yeniden eski günlere dönmemiz kaçınılmaz olacak." ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentteki vaka artışına dikkati çekerek, vatandaşları uyardı. Kentte belediye tarafından yapımı tamamlanan Çoruminia'nın açılışına katılan Çiftçi, "Vaka oranımız 100 binde 361 civarında. Ondan önceki hafta bu oran 217,68’di. Son günlerde ilimizde pandemiyle ilgili yükseliş trendi var, 100 binde 84’lük artış söz konusu. Halkımızı, vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi, milli eğitim camiamızı uyarıyorum; eğer bu şekilde giderse yeniden eski günlere dönmemiz kaçınılmaz olacak. Üzerimize düşen görevi yapalım. Pandemi ile mücadele sadece sağlık müdürlüğünün, milli eğitim müdürlüğünün, emniyet ve jandarma teşkilatımızın üzerine bırakılabilecek bir görev değil. Bütün kesimlerinin mücadele etmesi gerekiyor" dedi.

"GENÇ NÜFUSTA VAKA ARTIŞI VAR"

Pandemi kurallarının değişmediğini vurgulayan Çiftçi, "Maske, mesafe, temizlik kuralları devam ediyor. Bunun yanında bir de en büyük mücadele aracımız aşı. Aşılama oranlarına baktığımızda Çorum'da 12 yaş ve üzeri aşısı tamamlanmış kişilerin oranı yüzde 70,44. Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu rakamı daha da yukarıya çekmemiz gerekiyor. 5 yaş ve üzeri kişiler ile 90 yaş ve üzeri kişilerin koronavirüse yakalanma oranları elimizde. Genç nüfusta vaka artışı var. Çorum’da şu anda 57 öğretmenimiz, 549 öğrencimiz ve 107 sınıfımız karantinada. Okullarımızı son ana kadar açık tutma gibi bir gayretimiz var ama oranlarımız da yüksek. Bu konuda velilerimizin son derece dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu. (DHA)

Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Aşı karşıtlığı nedeniyle ölümler arttıBilim Kurulu Üyesi Öztürk: Aşı karşıtlığı nedeniyle ölümler arttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmişŞeytanın aklına gelmez! Yangın dedektörüne gizli kamera yerleştirip bakıcıyı çırılçıplak kaydetmiş
PARTNERProgramda peruk takarak çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in alay konusu olduProgramda peruk takarak çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in alay konusu oldu
Bakan Akar'dan ABD'ye tepkiBakan Akar'dan ABD'ye tepki
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Öğretmen Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! Yeni adresi...

Pozitif çıkınca apar topar stüdyoyu terk ettiler

Pozitif çıkınca apar topar stüdyoyu terk ettiler

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince astılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Ağzına yılan sokan çiftçinin sonu kötü bitti

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.