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Çorum ve Amasya'da Trump'ın sözde barış planı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:39 | Son Güncelleme

Çorum ve Amasya'da Trump'ın sözde barış planı protesto edildi

ÇORUM (AA) - Çorum ve Amasya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı protesto edildi.

Çorum'da Memur-Sen öncülüğünde Hürriyet Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, "Yüzyıllık ihanete geçit vermeyeceğiz", "Yaşasın bağımsız Filistin, özgür Kudüs" yazılı pankartlar açtı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, grup adına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planının bir anlaşma değil, "makyajlı savaş çağrısı" olduğunu vurguladı.

Planın içeriğinin Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkartılması hükümlerinden ibaret olduğuna işaret eden Yıldız, "Kısaca plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir." ifadesini kullandı.

- Amasya

Memur-Sen Amasya Temsilcisi Recep Eliaçık, sendika binasında düzenlediği basın açıklamasında, Trump'ın göreve geldiği günden beri genelde Filistin, özelde ise Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinde yürüttüğü ve yüzyılın planı adıyla lanse edilen sözde barış planını reddettiklerini söyledi.

Eliaçık, planın içeriğinin Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi ve Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması olduğunu ifade etti.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını vurgulayan Eliaçık, "Kudüs yeryüzünün ikinci mescidi, Müslümanların ilk kıblesidir. Yaşasın bağımsız Filistin, yaşasın Müslümanların onuru, yaşasın insanlığın barış ve huzuru güzel Kudüs." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Çorum Kudüs Memur Sen

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