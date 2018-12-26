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Çorum ve Kastamonu'da eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 00:38 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Çorum'da 4, Kastamonu'da da 1 ilçede eğitime ara verildi

ÇORUM/KASTAMONU (AA) - Çorum ve Kastamonu'da, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Sungurlu, Bayat, İskilip ve Mecitözü ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde de etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

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